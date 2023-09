Plano de Mobilidade: entrevistas residenciais começam nesta terça (29)

Mais uma importante etapa do Plano de Mobilidade Urbana, a pesquisa Origem/Destino domiciliar, começa a ser realizada em Vitória a partir desta terça-feira (26).

Nesta fase, pesquisadores da empresa contratada para fazer o trabalho coletarão informações sobre a população e também seu deslocamento. Os principais dados serão relacionados aos deslocamentos tipicamente realizados pelas pessoas residentes naqueles domicílios, assim como a modo por elas utilizado para ir de um lugar a outro.

O objetivo principal é caracterizar a mobilidade da região para melhor direcionamento dos investimentos e melhoria da mobilidade urbana.

De maneira paralela, nos últimos dias, ocorre a pesquisa de velocidade pontual, cujo objetivo é medir as velocidades desenvolvidas pelos veículos nos principais corredores da cidade para avaliar a fluidez do trânsito. O trabalho se estenderá até o dia 15 de outubro deste ano.

Sorteio

No total, serão pesquisados cerca de 1.500 domicílios escolhidos e distribuídos em todas as regiões administrativas de Vitória, sorteados de forma aleatória, mas seguindo modelos estatísticos, de modo a garantir a representatividade de toda a área de estudo.

A pesquisa será realizada por pesquisadores cadastrados e treinados, devidamente identificados. No momento da entrevista, os moradores do domicílio receberão panfletos informativos quanto ao teor da pesquisa.

O material contará com o contato dos colaboradores para que os entrevistados possam confirmar o cadastro do pesquisador, da mesma maneira a veracidade da pesquisa e sua validade.

Deslocamento

Nos condomínios de moradores, a empresa entrará em contato previamente com os administradores para que seja autorizada a entrada. Caso a pessoa não esteja em casa, o panfleto será deixado e o morador poderá entrar em contato pelas indicações no próprio material.

Serão questionados, entre outros, sobre idade, gênero, escolaridade e ocupação. Já em relação aos deslocamentos, a origem, o destino, o modo utilizado, horário de chegada e partida e a motivação da viagem.

Participação

Segundo o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, esta é mais uma fundamental etapa da construção do plano de mobilidade, já que os resultados desta pesquisa servirão como importante insumo. Ele destacou a necessidade da participação efetiva dos moradores responde com fidelidade o que for perguntado.

“Queremos traçar diretrizes e ações estratégicas que beneficiem a mobilidade e a acessibilidade. Todo planejamento tem sido feito com critérios e os pesquisadores foram treinados, terão material e postura para que as entrevistas sejam conduzidas de maneira correta”, disse Alex Mariano.

Veja aqui como participar.

Etapas

As etapas do Plano de Mobilidade seguem sendo cumpridas de forma participativa. O plano possui as seguintes etapas: levantamento de dados e análise, diagnóstico da situação atual, objetivos e cenários do sistema existente e elaboração do plano.

Vitória terá, nos próximos anos, um Plano de Mobilidade Urbana, que, quando implantado, facilitará o deslocamento de pessoas e veículos e influenciará diretamente na mobilidade da cidade, que recebe boa parte de seu trânsito de outros municípios.

Trata-se de um mecanismo importante e necessário para o planejamento urbano, desenvolvido pela Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura (Setran), e que também vai permitir a proposição de políticas e ações para o sistema viário de transportes nas suas mais diversas modalidades.