PM apreende adolescente suspeito de tráfico de drogas no ES

Um adolescente suspeito de tráfico de drogas foi apreendido pela Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PM-ES) em uma operação nas imediações da escadaria Victor Dias Lourenço, localizada no bairro Moscoso, em Vitória. A ação ocorreu na última quinta-feira (28), mas as informações só foram divulgadas pela polícia nesta sexta-feira (29).

“Durante a abordagem ao indivíduo, as autoridades constataram que ele estava portando um revólver Tauros Cal .38, além de 11 munições do mesmo calibre. Além disso, foram encontradas em sua posse 73 buchas de maconha, 14 pinos contendo cocaína e 12 pedras de crack”, informou a PM.

Foto: Divulgação | PM-ES

Segundo os militares, todo o material apreendido, juntamente com o menor de idade, foi encaminhado à delegacia responsável. Na delegacia, as medidas cabíveis foram adotadas pela autoridade de plantão, a fim de garantir a continuidade das investigações e o devido processo legal.