PM apreende arma de fogo e prende homem em bar de Itapemirim

Uma ação da Polícia Militar da Radiopatrulha da 9ª Companhia Independente de Itapemirim resultou na retirada de uma arma de fogo ilegal das ruas, demonstrando a importância da vigilância constante das forças de segurança para manter a comunidade segura.

Durante um patrulhamento de rotina no bairro Itaóca, os policiais notaram um homem em um bar que, ao avistá-los, agiu de maneira suspeita, retirando um objeto da cintura e tentando escondê-lo atrás do balcão. Essa ação não passou despercebida pela equipe policial, que agiu com rapidez e eficácia.

Os policiais abordaram o suspeito imediatamente, impedindo qualquer tentativa de fuga, e realizaram uma busca no local onde o objeto foi descartado. Para surpresa da equipe, foi encontrada uma pistola PT59 carregada com oito munições.

O indivíduo, de 54 anos, foi detido e levado à Delegacia de Itapemirim, juntamente com a arma de fogo apreendida. Essa ação exemplar da Polícia Militar mostra como a percepção aprimorada da equipe policial pode fazer a diferença na prevenção e combate à criminalidade, retirando armas ilegais das ruas e detendo infratores.