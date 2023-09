PM de Alegre participa de treinamento para manuseio de fuzil

Na manhã da última quinta-feira (31), na sede do 3° Comando de Polícia Ostensiva Regional, foi realizada uma instrução especial sobre o Fuzil ARAD destinada aos comandantes de unidade subordinados ao 3°CPOR, em Alegre.

A instrução foi realizada com a carabina IWI modelo Arad multicalibre (5,56×45 mm/ .300 Blackout), adquirida em Israel, foi ministrada pelo tenente coronel Fabrício Dutra Correa, comandante do 3° Batalhão da PM em Alegre. Também participou do treinamento o comandante do 3°CPOR, coronel Fabrício da Silva Martins.

O treinamento permitiu que os comandantes de unidade se familiarizassem com as características únicas do fuzil, bem como suas capacidades e limitações. Durante a instrução, o Tenente Coronel Fabrício Dutra abordou diversos tópicos, incluindo características do Fuzil ARAD, manuseio seguro, técnicas de tiro, manutenção básica e utilização Tática.

O comandante do 3°CPOR enfatizou a importância de um treinamento contínuo e atualizado para os policiais militares, especialmente para aqueles que ocupam posições de liderança e que a PMES dispõe hoje de um dos melhores armamentos do mundo, possibilitando à sua tropa ainda mais segurança e precisão nos atendimentos de ocorrências complexas

A instrução sobre o Fuzil ARAD é mais um exemplo do comprometimento da Polícia Militar juntamente com o Governo do Estado em fornecer treinamento de alta qualidade aos seus policiais, capacitando-os a enfrentar os desafios complexos e em constante evolução no campo da segurança pública.