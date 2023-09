PM de Alegre prende homem com mandado de prisão em aberto por 18 furtos

Uma equipe da Polícia Militar de Alegre conseguiu capturar um homem com mandado de prisão preventiva em aberto por cometer pelo menos 18 furtos.

A prisão de Gerson Antonio de Oliveira Júnior, 36 anos, aconteceu na Rua João Rodrigues Oliveira, no Centro da cidade, no início noite desta sexta-feira (15).

O homem foi reconhecido por um PM que estava de folga e que acionou a equipe.

Ao ser abordado, o acusado tentou enganar a PM passando um nome falso, mas os policiais não caíram na história.

Segundo os militares que acompanharam a ocorrência, a PM estava empenhada em prender o suspeito desde que foi emitido o mandado de prisão preventiva pela 2ª Vara de Alegre, em agosto.

Com ele, os policiais encontram uma faca e um cachimbo usado para o consumo de drogas. Os policiais suspeitam que o acusado estava se escondendo em uma residência desocupada, localizada na rua onde foi detido.

O homem será encaminhado para 6° Delegacia Regional de Alegre, onde ficará à disposição da Justiça.

