Políca apreende menor suspeito de armazenar conteúdo sexual infantil

Na manhã desta sexta-feira (15), a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na cidade de Serra, na Grande Vitória.

O alvo é suspeito de armazenamento de conteúdo de violência sexual infanto-juvenil pela internet, crime este previsto no artigo 241- B da Lei 8.069/90 – ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) com pena prevista de um a quatro anos de reclusão e multa.

Segundo indícios obtidos na diligência, o suspeito é um menor, de 17 anos de idade.

Na sua residência foi apreendido um aparelho celular, e agora as investigações prosseguem na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da PF para comprovar sua participação criminosa na rede mundial de computadores.