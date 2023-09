Polícia apreende 96 tabletes de maconha em galpão do ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) apreendeu, na última segunda-feira (04), 96 tabletes de maconha que estavam armazenados em um galpão localizado no bairro Arlindo Angelo Villaschi, no município de Viana.

As equipes receberam informações de que traficantes da Grande Vitória teriam recebido um grande carregamento de entorpecentes e que a droga estaria armazenada no local.

A partir de investigações, a equipe do Denarc, com apoio do setor de Inteligência, conseguiu localizar o imóvel utilizado exclusivamente como base para armazenamento de entorpecentes e conseguiram apreender 96 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 61 quilos.

A adjunta do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), delegada Larissa Lacerda de Oliveira, informou que um inquérito policial foi instaurado a fim de dar continuidade às investigações, visando identificar a autoria do delito.