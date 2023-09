Polícia apreende armas e drogas e desmonta tráfico em cidade do ES

A 14ª Companhia Independente realizou, na última segunda-feira (25), duas operações que resultaram em apreensões em diferentes bairros do municipío da Serra, na Grande Vitória. As ações foram decorrentes de patrulhamento e com foco em informações previamente coletadas pelos policiais.

A primeira ocorrência foi na Rua Tamoios, Bairro das Laranjeiras, nesse local foram apreendidas várias unidades de entorpecentes: 31 buchas de maconha, 145 pedras de crack, 95 pinos de cocaína e 11 packs de haxixe. Todo material foi entregue à terceira delegacia regional da Serra, fortalecendo as ações de repressão ao tráfico de drogas da localidade.

A segunda operação se desenvolveu na Rua Macanaiba, Bairro Feu Rosa, na região do ponto final. Nela foram apreendidos uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, três munições de calibre.380, um simulacro de pistola, um pedaço de maconha e sete pinos de cocaína. Importante destacar que o infrator conseguiu fugir da abordagem, mas serão realizadas diligências a fim de identificar, localizar e prender o criminoso.

Essas operações refletem o empenho constante das equipes de patrulhamento que somam esforços nas ações de controle criminal e promoção de um ambiente seguro. O sucesso dessas operações exemplifica a importância da colaboração entre a comunidade e as forças de segurança deixando claro que informações precisas resultam em prisões e apreensões que frustram ações criminosas.