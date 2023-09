Polícia Civil procura envolvidos em tentativa de homicídio

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP), procura três pessoas envolvidas em uma tentativa de homicídio ocorrida na noite do dia 06 de julho deste ano na zona rural do município de Santa Maria de Jetibá.

De acordo com a PC, a vítima estava em um bar da região quando foi abordada por dois homens que atiraram e a agrediram com coronhadas deixando quase morta. A vítima foi socorrida e ficou internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória.

Durante as investigações, a equipe da DP de Santa Maria de Jetibá identificou os indivíduos que teriam participado do crime. Chaylom Paulino Soares, de 29 anos e Edgar Lenke, de 38 anos têm mandados de prisão preventiva expedidos pela 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá e são considerados foragidos.

Além da dupla, a proprietária do veículo utilizado no crime, Tatiana Plaster, de 28 anos, que transportou os suspeitos até o local do crime e os ajudou a fugir do local, também tem um mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor.

Qualquer informação sobre o paradeiro dos foragidos é importante e pode ser repassada para a Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia 181. A ligação é anônima e o sigilo é garantido. Denúncias também podem ser feitas pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.