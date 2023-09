Polícia Civil realizará 1º leilão de viaturas da corporação no ES

A Comissão Permanente de Credenciamento e Leilão de Veículos da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) publicará nos próximos dias o Edital referente ao 1º Leilão de Viaturas da PCES. São 61 veículos diversos que, após realização de inventário, foram classificados como veículos que não atendem mais às demandas operacionais da instituição.

Por conta disso, a Comissão deu início aos procedimentos legais para que tais bens sejam alienados por meio de leilão, para que os valores posteriormente arrecadados sejam reinvestidos na segurança pública.

Segundo o presidente da Comissão, delegado Érico de Almeida Mangaravite, com a publicação do Edital qualquer cidadão poderá se informar a respeito dos requisitos para participar do leilão.

“Daremos ampla publicidade às normas, bem como divulgaremos fotografias de cada veículo, informações como marca, modelo e ano de fabricação, o valor inicial do lance para cada um deles, o local em que os veículos se encontram, os dias e horários para visitação, enfim, tudo aquilo que é necessário para que um leilão transcorra com a maior transparência possível. Vale dizer que contamos com um leiloeiro oficial, credenciado pelo Estado e contratado após sorteio realizado pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos”, disse Mangaravite.

Também é importante fazer um alerta: os interessados em participar do leilão devem estar atentos para não caírem em golpes. O cidadão deve verificar atentamente se o site é exatamente o mesmo divulgado pelo site da PCES, conferindo os dados minuciosamente para evitar links maliciosos.

Além disso, deve desconfiar de valores excessivamente baixos; visitar, se possível, o local em que os veículos estarão dispostos publicamente; estar atento ao edital, principalmente, ao cronograma do leilão e aos meios de pagamento em caso de arrematação, evitando assim fazer pagamentos antes da data prevista ou em contas utilizadas por golpistas.

Em caso de suspeita de tentativa de golpe, o cidadão deve registrar uma ocorrência on-line no site da PCES ou entrar em contato com o presidente da Comissão pelo e-mail [email protected] .