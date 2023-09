Polícia de Trânsito conta com Observador Certificado de Segurança Viária

Após o destaque das ações realizadas pelo Batalhão de Polícia de Trânsito da PMES na campanha Maio Amarelo, o Capitão Anthony Moraes Costa, chefe do setor de comunicação do BPTran, foi convidado a participar do curso de Observador Certificado, oferecido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Iniciada no mês de julho, esta foi a 10ª turma formada pelo Observatório e, após mais de 02 meses de curso, dos 110 inscritos, o oficial do BPTran passa a ser um dos 81 concludentes que, a partir de agora, poderão desempenhar funções e falar em nome do Observatório Nacional de Segurança Viária.

Com função inédita na Unidade, o Batalhão de Polícia de Trânsito agora integra em seu efetivo um Observador Certificado, profissional capacitado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária para colaborar na difusão de medidas que afetam as condutas individuais relacionadas ao trânsito, para que estas se tornem adequadas ao desenvolvimento de um trânsito mais humano e seguro.

O Programa de Certificação criado pelo ONSV tem por objetivo contribuir com a segurança viária, através da ação proativa de profissionais capazes de desenvolver propostas, projetos, artigos e/ou ações educativas que promovam a melhoria da mobilidade urbana, de forma segura e sustentável.

De acordo com o coordenador do curso, Ronaro Ferreira, o Observador Certificado deve dispor-se a trabalhar em prol de um trânsito mais humano e seguro, atuando com integridade e idoneidade moral, sempre de acordo com a legislação vigente.

O Observatório Nacional de Segurança Viária

O Observatório é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP – que atua nacionalmente em prol da redução do número de sinistros no país, com forte influência nas tomadas de decisão das instituições públicas relacionadas ao trânsito.

A organização idealiza e coordena campanhas e programas voltados à segurança viária, tais como o Maio Amarelo e o Observatório Educa, além de oferecer cursos através do “Observatório Academy”, conectando especialistas, empresas, instituições, estudantes e cidadãos engajados no desenvolvimento de ações que promovam um trânsito mais seguro.

A plataforma digital do Observatório também disponibiliza estudos, artigos, pesquisas e palestras relacionadas ao tema “segurança viária”. Visite o endereço https://www.onsv.org.br/

Ações educativas e projetos

Embora o BPTran já desenvolva ações pontuais dirigidas à educação no trânsito, a Unidade terá à disposição mais um profissional capacitado ao desenvolvimento de novos projetos e ações chancelados pelo Observatório Nacional, além da já conhecida expertise dos demais profissionais que integram aquela Unidade.

De acordo com o Comandante da Unidade, tenente-coronel Fonseca, é um privilégio contar com tantos profissionais capacitados sob seu comando: “fico feliz com o notório crescimento profissional na área de trânsito de diversos oficiais e praças do BPTran. Esse sempre foi um dos objetivos do meu comando. Afinal, apenas passamos pelos lugares e é importante contribuirmos para que o conhecimento seja disseminado e as pessoas cresçam, o que redundará em benefício da própria instituição”, disse o comandante.