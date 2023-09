Polícia encontra corpos de adolescentes desaparecidos no ES

Os corpos dos três adolescentes que estavam desaparecidos desde o dia 18 de agosto, no município de Sooretama, no norte do Espírito Santo, foram encontrados em uma plantação de eucalipto na tarde desta sexta-feira (1º). A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp).

Os detalhes sobre o caso serão repassadas durante uma entrevista coletiva na noite desta sexta-feira (1°), em Vitória.