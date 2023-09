Polícia Federal prende no ES suspeito de violência sexual pela internet

Na manhã desta sexta-feira (29), a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão em Vitória, durante a investigação que busca combater crimes praticados pela internet.

De acordo com a PF, a suspeita é de armazenamento de conteúdo de violência sexual infanto-juvenil pela internet, crime este previsto no artigo 241- B da Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Ainda, segundo a Polícia Federal, o investigado é um homem de 54 anos que mora no local. Ele foi preso em flagrante e, se condenado pela justiça, pode pegar pena de até quatro anos de reclusão e multa.

Em sua residência foram apreendidos computadores, HDs externos, DVDs e aparelhos celulares suspeitos de serem usados para a prática criminal.

As investigações prosseguem sendo conduzidas pelos policiais federais que atuam na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da PF, em São Torquato, para comprovar a participação deste e outros suspeitos, que têm atuação criminosa na rede mundial de computadores.