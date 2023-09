Polícia Militar Ambiental constata queimada ilegal no Caparaó e notifica proprietário

Na tarde da última quarta-feira (27) uma equipe do 2° Pelotão da 4° Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), durante atendimento de denúncia anônima na localidade de São João do Príncipe, zona rural do município de Iúna, constatou uma queimada em uma área de preservação permanente, além do uso do fogo para limpeza de área de cultivo.

Durante as diligências, foi mensurado toda área danificada, totalizando em 0,354 hectares de vegetação nativa do Bioma da Mata Atlântica em estágio inicial de regeneração, além de cultura de café de propriedades confrontantes.

Contrariando o período proibitivo, conforme a suspensão da queima controlada publicada no Decreto Estadual N 1.402-R/2004, além de infringir os Art. 48 e 60 da Lei Federal 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), o responsável pela propriedade foi notificado e autuado no valor de R$ 3.175,79, onde também responderá criminalmente pelos atos ilícitos praticados contra o meio ambiente.

Denúncias devem ser realizadas através do Disque Denúncia 181, ou pelo sítio eletrônico https:/disquedenuncia181.es.gov.br

Foto: Divulgação PMAES