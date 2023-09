Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em bairro do ES

A equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar (PM) apreendeu no fim da manhã desta terça-feira (5), grande quantidade de drogas no bairro Gurigica, em Vitória.

De acordo com a PM, o fato ocorreu quando a guarnição especializada em patrulhamento de áreas elevadas, junto da equipe do Serviço Reservado de Inteligência, prosseguiu em patrulhamento a pé até a localidade conhecida como Morro do Jaburu, com objetivo de inibir o tráfico de drogas no local. Já no endereço, os policiais se depararam com um indivíduo em posse de um rádio comunicador e uma sacola nas mãos, que empreendeu fuga correndo logo que percebeu a aproximação policial.

Os militares perseguiram o suspeito, que entrou em um imóvel abandonado e acabou fugindo acessando os fundos do local e pulando por cima de muros. Em buscas pelo trajeto de fuga, os policiais encontraram 14 tabletes pequenos de maconha, 38 buchas da mesma substância, 14 pinos de cocaína, duas balanças de precisão e uma sacola contendo diversos pinos vazios para embalo de entorpecentes.

Todos os materiais ilícitos apreendidos foram entregues à Delegacia Regional de Vitória.