Polícia Militar forma 18 novos condutores de cães policiais

A Polícia Militar do Espírito Santo formou na manhã desta terça-feira (26) 18 policiais para atuarem como condutor de cães policiais. O IV Curso de Condutor de Cães Policiais (CCCP) foi promovido pelo Batalhão de Ações com Cães (BAC). Durante o evento quatro cães foram entregues às unidades.

Os militares foram capacitados durante 120 horas de aulas teóricas e práticas sobre a atividade operacional com cães. O evento marcou mais um passo importante da Instituição na implementação e expansão das Patrulhas K9 nas unidades operacionais.

Na oportunidade da solenidade, que foi acompanhada por diversas autoridades civis e militares, a Polícia Militar fez a entrega de quatro novos cães policiais. A cadela May foi entregue ao Batalhão de Polícia de Trânsito BPTran. O cão Ajax irá compor a Patrulha K9 do 1º Batalhão. A cadela Una integrará a 6ª Companhia Independente. Já o cão Musashi foi destinado a 16ª Companhia Independente.

Hoje a Polícia Militar conta com 26 Patrulhas K9 em atuação, as quais contribuem com o aumento do número de apreensões e ocorrências exitosas com a suplementação de cães. No ano de 2022, a atividade com cães na PMES retirou mais de 190 mil unidades e 277 quilos de entorpecentes e 117 armas de fogo das ruas, bem como a detenção de 518 indivíduos.

A utilização de cães farejadores em operações policiais tem sido altamente eficaz nas missões em que são empregados. No ano de 2018, a PMES deu início ao programa K9 com objetivo de introduzir a atividade com cães em suas unidades operacionais. Foram inicialmente constituídas 12 patrulhas nos batalhões e companhias independentes.

O comandante do BAC, Tenente-Coronel Alexandre Moreto da Silva, destacou que os “profissionais buscam cada vez mais serem melhores para melhor servir a sociedade. A especialização os tornam especiais. A sociedade agradece pelo empenho. Vocês foram desafiados e venceram”, salientou o comandante ao saudar os formandos.

O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, apontou a dinâmica da criminalidade e as particularidades da atividade policial, de maneira a enfatizar a promoção que a Instituição trem apresentado contra a criminalidade.

“Fazemos as adaptações necessárias, compra de armamentos, equipamentos e veículos, bem como a estruturação de nossas unidades para que a missão da Corporação possa ser cumprida. E entregar um policial treinado e bem capacitado faz parte dos esforços da PMES em prol da comunidade”, frisou o comandante-geral.