Polícia prende dois suspeitos de assaltar juíza no Espírito Santo

A Polícia Civil prendeu dois homens na manhã desta segunda-feira (25), suspeitos de envolvimento no assalto a uma juíza e o marido dela, ocorrido em maio deste ano, na Praia da Costa, em Vila Velha. Um dos acusados estava dormindo no momento da prisão.

As prisões são resultado da Operação Queen, que contou com apoio da Polícia Militar. De acordo com a PC, um dos suspeitos foi preso em Vila Velha, e o outro, em Santa Teresa, região serrana do Estado. Já um terceiro envolvido continua foragido.

O crime aconteceu quando o casal seguia de carro para uma academia, na Praia da Costa. Os três homens renderam os passageiros e levaram todos os pertences das vítimas. O carro em que o casal estava só não foi levado porque a juíza levou a chave do veículo no bolso.

“O casal foi rendido por três criminosos que patrulhavam a área à procura de vítimas. Ao deixar o veículo, involuntariamente, levaram a chave, então os acusados não conseguiram subtrair o carro, mas levaram tudo de valor que puderam”, explicou o delegado responsável pelo caso, Guilherme Eugênio.

Ainda de acordo com o delegado, os investigados são conhecidos da polícia e suspeitos de diversos outros crimes, inclusive homicídio. “Eles são bastante conhecidos. Até figuraram como suspeitos em outras ocasiões, e isso facilitou a identificação de pelo menos um deles”, afirmou.

Os homens detidos foram encaminhados ao presídio e a polícia continua a investigação.