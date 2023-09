Polícia prende dois suspeitos de roubos em balneário do ES

Na noite do último domingo (17), a polícia militar de Guarapari deteve dois indivíduos suspeitos de cometerem dois roubos consecutivos nos bairros Praia do Morro e Lagoa Funda. Os militares responderam ao chamado de um casal vítima do primeiro roubo na Praia do Morro, e com base nas informações e características dos criminosos, iniciaram uma busca. Outra equipe policial encontrou a vítima do segundo roubo, que coincidia com as mesmas descrições dos suspeitos. Os policiais tiveram sucesso em localizar os dois suspeitos, que estavam em posse de um simulacro de arma de fogo, e recuperaram os pertences das vítimas. Os acusados, de 18 e 20 anos, são moradores do bairro São Gabriel.

No sábado (16), outra equipe policial deteve dois homens no bairro Prainha de Olaria, após denúncias de ameaças feitas por um indivíduo armado. Os suspeitos tentaram fugir ao avistar a aproximação dos policiais, mas foram localizados em uma residência. Com um dos suspeitos, foi encontrado uma maleta contendo uma pistola calibre 9mm com um carregador municiado com 15 munições, além de uma caixa com 15 munições extras e 04 estojos deflagrados. O segundo indivíduo estava usando um colete balístico e portava um carregador de pistola com 15 munições calibre 9mm, com uma pistola calibre 9mm encontrada nas proximidades.

Na sexta-feira (15), uma dupla de policiais deteve dois suspeitos de tráfico de drogas na Avenida Paris, no bairro Aeroporto. Durante a abordagem, um menor foi encontrado com duas buchas de maconha, R$ 128,30 em dinheiro e 40 pedras de crack. O outro indivíduo detido estava com R$ 580,00 em notas trocadas. O suspeito de 19 anos afirmou ser o gerente do tráfico de drogas nos bairros Aeroporto e Santa Rosa, recrutando o menor de 17 anos para a venda dos ilícitos.

Todo material apreendidos e os indivíduos detidos foram encaminhados à 5ª Delegacia Regional de Guarapari para as devidas providências legais. A polícia continua trabalhando para manter a segurança na região.