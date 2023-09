Policial mata cachorro a tiros no Espírito Santo

Um cão da raça golden foi morto a tiros por um policial militar, no último sábado (9), em Guarapari. O animal pertencia a influenciadora Iuly Lima.

Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), uma guarnição foi acionada no final da tarde para atender a uma ocorrência na Praia do Morro.

“A solicitante informou que estava passeando com seu cachorro, da raça golden retriever, e que estava sem coleira, quando ele pulou em um cidadão, que teria se assustado e atirado duas vezes contra o animal”, explicou a PM por meio de nota.

Os militares ainda seguiram até a residência onde o homem havia entrado e foram recebidos por ele, que se apresentou como subtenente da Reserva da Polícia Militar de Minas Gerais.

De acordo com a PM, ele “relatou que o cachorro, solto e sem focinheira, teria avançado nele duas vezes, sendo que na primeira teria conseguido se desvencilhar e solicitar aos donos que o segurassem, porém nada teria sido feito e o cão novamente avançou, rosnando e latindo para ele. Neste momento, sentindo-se acuado pelo animal, teria efetuado o disparo”.

Churros foi atingido no intestino. Ele chegou a ser socorrido socorrido por um dos donos e levado a uma clínica veterinária, mas não resistiu e morreu. O animal foi morto na frente de três crianças.

Desfecho

A arma do PM foi apreendida e as partes foram encaminhadas à Delegacia Regional de Guarapari. A Polícia Civil informou que o suspeito, de 52 anos, foi autuado em flagrante por maus tratos aos animais e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari, onde passou por audiência de custódia e foi liberado pela Justiça.

A dona do cachorro, de 32 anos, assinou um Termo Circunstanciado (TC) por não guardar com a devida cautela animal perigoso, e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo. O procedimento foi lavrado pelo Teleflagrante e relatado ao Ministério Público, para prosseguimento com possível e denúncia e início da ação penal.