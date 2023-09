Portal on-line reúne conteúdo sobre os patrimônios material e imaterial

Um espaço de referência on-line para quem busca conhecer e se aprofundar sobre o patrimônio material e imaterial, os sítios históricos e as manifestações culturais do Espírito Santo. No ar a partir desta terça-feira (26), o portal Patrimônio Capixaba disponibiliza cerca de mil imagens, mais de 300 vídeos, 350 textos e outros materiais que podem ser utilizados em salas de aula, pesquisas e outros usos pelas pessoas interessadas nos temas. Todo conteúdo pode ser acessado em www.patrimoniocapixaba.com.

De acordo com a coordenadora do projeto, Thais Helena Leite, o portal é destinado principalmente para que professores de diversas disciplinas tenham material para preparação de aulas concentrados em uma única plataforma. Além disso, o conteúdo é útil para toda e qualquer pessoa interessada em estudar sobre o patrimônio do estado.

“No portal, estão disponíveis diversos materiais com as devidas referências. São textos acadêmicos, artigos científicos, teses e dissertações, produtos culturais, além de imagens referenciadas, vídeos que podem ser usados nas escolas, documentos em PowerPoint preparados para aulas e uma lista completa de todos os patrimônios registrados em nossa pesquisa, que busca ser o mais abrangente possível”, acrescenta Thais Helena Leite, que também é escritora, pesquisadora, professora e uma das principais referências sobre História do Espírito Santo.

O portal é resultado de aproximadamente um ano de trabalho, que contou com participação de equipe multidisciplinar que inclui – além de Thais Helena – a geógrafa Ediane Paganini, a socióloga Alessandra Barros, o pesquisador Reginaldo Moreira e a profissional multimídia Luna Arruda. Juntos, todos contribuíram com a pesquisa, criação e montagem do projeto, realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult).

Para alcançar o maior número possível de professores e educadores das redes pública e privada de ensino, o portal Patrimônio Capixaba também tem apoio do Sindicato dos Professores do Estado do Espírito Santo (Sinpro-ES), que contribui com a divulgação e mobilização de suas redes em torno da proposta.

Os usuários do portal Patrimônio Capixaba ainda poderão interagir com o conteúdo e dialogar entre si por meio de fóruns, com os quais haverá trocas de informações e sugestões para enriquecer ainda mais o site.