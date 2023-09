Prefeito de Guaçuí esclarece sobre fala em vídeo que virou meme

Depois da repercussão de um vídeo que está circulando na internet e causou um mal-estar com o prefeito de Dores do Rio Preto, o prefeito de Guaçuí, Marcus Jauhar, publicou outro vídeo, na internet, para dar um esclarecimento sobre sua fala. O assunto foi publicado na coluna Aqui no Caparaó, nesta segunda-feira (25), e produziu comentários entre leitores e também políticos.

No vídeo divulgado, Jauhar fala, em uma sessão solene da Câmara Municipal, em 28 de julho, que o maior sistema de corrupção que existe é a realização de festas no município, além de ressaltar que, em uma festa, só um cantor ganhou R$ 500 mil. Ao mesmo tempo, o vídeo destaca o cartaz da festa de Dores do Rio Preto, realizada recentemente, principalmente, o show da dupla Maiara e Maraysa.

Diante disso e da revolta do prefeito Ninho com o meme produzido, a partir da fala de seu colega de Guaçuí, o prefeito Jauhar abriu seu vídeo, em resposta, afirmando que “o que estão fazendo é uma inverdade muito grande”. “Quando falei de sistema de corrupção, não falei de cidade, falei de algo que tinha em Guaçuí, mas acabamos com isso aqui”, enfatiza.

Prefeito diz que houve má intenção sobre sua fala

Em seguida, o prefeito de Guaçuí reclama da má intenção de quem usou suas falas, em uma sessão solene, e colocado o cartaz da festa de Dores do Rio Preto. Ele afirma que o evento “foi maravilhoso” e diz conhecer Ninho, a quem tem como “espelho” na política. “São pessoas que querem denegrir a nossa imagem e colocar em risco nossa amizade”, destaca, se dirigindo ao prefeito de Dores. “Uma oposição que não deixa a gente trabalhar e, para eles, quanto pior melhor”, completa.

O prefeito Marcus Jauhar também parabeniza Ninho por tudo que tem feito em Dores do Rio Preto e lembra que o mesmo tem ajudado Guaçuí, “quando eu preciso de uma máquina, de um caminhão e você ajuda”. “Muito obrigado por tudo, Ninho, seus vereadores e equipe de trabalho, você é um homem sério e respeitado, um dos prefeitos que mais fez por Dores em sua história e está fazendo”, conclui.