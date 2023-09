Prefeitura de Anchieta lança programa para impulsionar turismo

A Prefeitura de Anchieta vai apresentar, nesta quarta-feira (13), o Programa Planejar Turismo, Conectar Pessoas. A cerimônia será às 13h30, no auditório da Secretaria Municipal de Agricultura. O mapa estratégico do programa será construído com participação da população em quatro reuniões.

Preencha o formulário para se inscrever e representar os interesses do seu grupo de afinidades na construção das estratégias de turismo para Anchieta.

O Planejar Turismo, Conectar Pessoas é um programa de fortalecimento da governança de turismo por meio de uma agenda com resultados práticos, construída em conjunto por lideranças empresariais de turismo, instituições públicas e da sociedade civil com atuação e interesse direto no desenvolvimento da cadeia de valor do setor turístico.

O programa foi desenvolvido pela Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo, Sala do Empreendedor e Sebrae.