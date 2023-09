Prefeitura de Cachoeiro realiza Festival Paralímpico neste sábado (23)

Em alusão ao Dia Nacional do Atleta Paralímpico, celebrado nesta sexta-feira (22), que tem o objetivo de destacar e homenagear os atletas paralímpicos, a Prefeitura de Cachoeiro realizará, neste sábado (23), mais uma edição do Festival Paralímpico.

O evento, idealizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), acontecerá no colégio Celp/Unopar, localizado no bairro Independência, de 8h30 às 12h.

Poderão participar jovens entre 7 e 17 anos, com ou sem deficiências, que poderão aproveitar oficinas de atletismo, futsal, basquete de cadeira de rodas, voleibol sentado e parabadminton. Para participar, basta, aos interessados, realizarem a inscrição gratuita no dia e local do evento.

Segundo o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Ramon Silveira, o Festival Paralímpico também é dedicado para chamar a atenção do público para outra importante data: o Dia Nacional de Luta da Pessoa Com Deficiência (21 de setembro).

“E uma excelente oportunidade de celebrar a inclusão e o talento dos nossos atletas paralímpicos, além de promover a conscientização sobre a importância da acessibilidade e igualdade para pessoas com deficiência, tanto no esporte como na sociedade”, afirma.

Serviço:

Festival Paralímpico

Local: Escola Celp/Unopar. Rua. Dom Fernando, 49 – Independência, Cachoeiro de Itapemirim.

Dia: Sábado, 23 de setembro

Hora: 8h30 às 12h

Podem participar: Jovens entre 7 e 17 anos