Prefeitura forma primeira turma do curso de baristas de Muniz freire

A Prefeitura de Muniz Freire, em parceria com Governo do Estado por meio do programa Qualificação do Turismo Capixaba, desenvolvido pela Secretária de Estado de turismo, formou, no último mês, uma turma de 15 baristas. O curso, que durou três dias, foi ministrado por instrutores do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC-ES).

Os participantes receberam aulas teóricas e práticas sobre formas de preparo e de como servir cafés, lattes, cappuccinos e drinques tendo o café como base. Eles também aprenderam formas de moagem dos grãos para os diversos tipos de preparo, vaporização de leite e operação máquina de café expresso. O objetivo foi qualificar produtores de café e prestadores de serviço a valorizar o café produzido na região e oferecer o melhor serviço possível aos turistas e à comunidade do município.

“Capacitar é dar oportunidade. Com essa parceria com a Setur, queremos melhorar o serviço prestado em nosso município e abrir novas oportunidades de negócios e postos de trabalho, atendendo bem não só os turistas mas também a quem mora em Muniz Freire. Temos os melhores cafés e oferecê-los com as melhores técnicas de preparo, agrega valor à produção local”, destacou o prefeito Dito Silva.

O curso de barista, especialista em preparo e serviços de café, aconteceu na sede do Sindimunicipal. O barista é um profissional especializado na preparação de café e outras bebidas como cappuccinos, lattes, macchiatos e espressos.

O curso foi pensado para quem precisa trabalhar ou empreender e não foi exigida experiência dos alunos, uma vez que a capacitação é completa e ensina para os participantes desde o básico, como a história do café, variedades de grãos, métodos de torra e moagem.

Para Tatiana Favoreto, que é produtora de café e participou da qualificação, o curso foi a oportunidade perfeita para entender a importância do café que ela planta e colhe, chegar ao consumidor final com todo seu potencial. “Se a gente tem um excelente produto, um ouro na mão, que é o café, e a gente não conhece os métodos de preparo para valorizar esse café, a gente acaba estragando o que a gente produz. Quando a gente entende a importância de como servir, qual método usar, que é o que o curso ensinou para gente, isso valoriza o nosso trabalho, valoriza a gente como produtor. A pessoa vai beber nosso café com toda a sua potencialidade. E, isso passa de boa em boca, e vai se espalhando o que a gente tem na nossa região”, afirmou Tatiana.

“Vem gente do Brasil e do exterior comprar os cafés de qualidade de Muniz Freire. Eles estão colocando o café de vocês no topo, com uma xícara bem servida e, muitas vezes, essa valorização não é reconhecida aqui. Nem por quem produz, nem por quem prepara e nem por quem consome o café. E o objetivo do curso é mudar essa visão qualificando as pessoas para entender o preparo do café e a importância dele ser servido da forma correta”, destacou a instrutora do curso de Barista do SENAC-ES, Lúcia Barros.