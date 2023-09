Presidente da região do Veneto virá ao ES para assinatura de cooperação

O convite feito pelo vice-governador e secretário de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, foi aceito pelo presidente da Região do Veneto, Luca Zaia, para vir ao Espírito Santo. No encontro em Verona, Itália, durante a maior feira de rochas naturais do mundo (Marmomac), ajustaram a elaboração de um Termo de Cooperação entre os governos do Espírito Santo e do Veneto nas áreas de economia, cultura e turismo.

A vinda do dirigente italiano está programada para fevereiro de 2024, durante a realização da Vitória Stone Fair, e será um dos atrativos das comemorações dos 150 anos da Imigração Italiana no Brasil.

“Zaia já esteve no Brasil e confirmou desejo antigo de conhecer o Espírito Santo. A região do Veneto é o berço da imigração dos italianos para as terras capixabas. O avô dele é nascido no Brasil. Aproveitamos bem a agenda oficial para firmar bons compromissos. Temos o objetivo claro de promover intercâmbio, estreitar relacionamento e desenvolver oportunidades. Político de grande prestígio em toda Itália, sua presença entre nós será o ponto alto no ano das comemorações dos 150 da imigração”, destacou o vice-governador Ricardo Ferraço.

Atrair novos investimentos para o Estado é um dos objetivos da missão oficial na Itália, durante a Marmomac. Nas agendas reuniões, nesta quinta-feira, encontro com o presidente do grupo Veronafiere, Federico Bricolo.

O grupo monitora mercados em 60 nações da Europa, Ásia, África, Américas e Oceania e no Brasil é associado à empresa capixaba Milanez & Milaneze.

“Temos um Estado organizado, equilibrado, com segurança jurídica. Estamos constantemente em busca de projetos estruturantes que sejam capazes de alavancar o desenvolvimento regional. Nossa intenção é expandir as relações comerciais e ir além”, disse Ricardo Ferraço.