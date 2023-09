Presidente do STF é homenageada por Casagrande no ES

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, foi homenageada, nesta sexta-feira (1), pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB).

O chefe do Poder Executivo capixaba entregou a Comenda Jerônimo Monteiro, a maior honraria do Estado.

A comenda foi entregue em solenidade no Palácio Anchieta, onde a ministra também ouviu reivindicações de representantes de povos indígenas e participou de uma reunião sobre a segurança pública

