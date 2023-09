Preso mais um suspeito de envolvimento na morte de sargento no ES

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Vila Velha, cumpriu um mandado de prisão preventiva para Elói de Oliveira Santos, de 19 anos, apontado com um dos autores do latrocínio, que vitimou o sargento do Exército, Gustavo Martins da Costa, no dia 21 de abril deste ano.

A equipe de inteligência da DHPP tomou conhecimento de que o suspeito teria sido preso no município de Viana pelo crime de tráfico de drogas no dia 31 de agosto deste ano. No entanto, ele teria se passado pelo irmão dele e ingressado no sistema prisional com nome falso.

Com as informações, a equipe da DHPP, juntamente com o setor de Inteligência da Secretaria de Justiça (Sejus), deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor do indivíduo. Além dele, já foram capturados outros três suspeitos de envolvimento no crime.

Um dos indivíduos presos foi solto pela Justiça e, após a expedição do mandado de prisão preventiva, é procurado pelas forças policiais. Ele é o quarto e último adulto envolvido no crime.