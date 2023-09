PRF e Eco-101 firmam parceria para monitoramento das estradas capixabas

A Polícia Rodoviária Federal firmou parceria com a Concessionária Eco101 para monitorar e flagrar, através de câmeras de monitoramento, veículos que estejam infringindo as regras de trânsito. O trabalho será realizado com foco na orientação dos motoristas infratores.

A integração entre as duas instituições permitirá que condutores gerando situação de risco sejam abordados pela PRF e orientados quanto a sua conduta perigosa. Será adotado procedimento educativo quanto a conduta, mas tanto o veículo, quanto motorista e passageiros serão fiscalizados, sendo passível de autuação se encontrada alguma irregularidade.

A Eco101 é responsável por administrar o trecho capixaba da BR-101, que é a maior rodovia federal que corta o estado do ES, unindo RJ, ES e BA. A área sob sua responsabilidade corta 25 municípios do estado do Espírito Santo e um da Bahia. Para acompanhar o fluxo no trecho, a concessionária conta com 114 pontos de fiscalização e 20 câmeras instalados em pontos estratégicos, totalizando 134 pontos de monitoramento. Essa estrutura da Eco vai se juntar aos pontos já monitorados pela PRF, formando um aparato tecnológico de ampla cobertura ao longo da rodovia.

Nesta manhã, 15, o superintendente da PRF no ES, inspetor Wermeson Pestana, esteve no Centro de Comando e Controle da Eco101 reunido com os diretores operacionais da empresa para consolidar a parceria.