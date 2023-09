PRF: Operação Independência 2023 termina neste domingo (10) e número já superam 2022

A Operação Independência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) termina oficialmente somente neste domingo (10), às 23h59, mas os números de 2023 já superam os de 2022.

Em balanço parcial divulgado, a quantidade de infrações registradas neste ano é maior que o ano passado. Em 2022, durante os quatro dias de operação, foram 949 registrou feitos pela PRF do Estado enquanto que até o sábado (9) foram 952.

O número de mortes nas estradas federais que cortam o Espírito Santo também já maior agora: quatro contra apenas uma vítima fatal em 2022 durante o mesmo período. Os feridos contabilizam 25 em toda a operação no ano de 2022 contra 14 até o momento, em 2023. O número de acidentes registrados também está menor neste ano que no ano passado: até o momento foram 12 contra 21 em 2022.

A Operação Independência 2023 faz parte do Calendário Nacional de Ações de Segurança Viária, que abrange datas com aumento no fluxo de veículos nas rodovias federais e, por isso, têm relevância e impacto no trânsito.