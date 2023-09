Procon-ES realiza Mutirão de Negociação de Dívidas a partir desta segunda (11)

A partir da próxima segunda-feira (11), o o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), realiza, dentro da Semana do Consumidor, o Mutirão de Negociação de Dívidas para aqueles consumidores que buscam regularizar sua situação financeira com as empresas participantes. A ação vai até o próximo dia 15, sempre das 9 às 17 horas, na sede do órgão, no Centro de Vitória, e no Faça Fácil Cariacica.

Participarão da ação a EDP, Cesan, Vivo, Claro, Oi, Pic Pay, Banco Original, Banestes, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco de Brasília, Banco Santander, Ponto Frio, Casas Bahia, Banco Cetelem e Sicoob.

A CDL Vitória vai prestar informações sobre a restrição no cadastro de inadimplentes SPC e a Defensoria Pública do Estado vai prestar atendimento ao consumidor que não tiver o problema solucionado e que precisar ingressar com ação revisional de contrato.

Saiba mais acessando o link AQUI