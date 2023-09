Produtores iniciam colheita do primeiro plantio de soja do Espírito Santo

A Fazenda São Jorge, no Córrego Estivado, zona rural de Jaguaré, foi o local escolhido para o plantio pioneiro de soja no Espírito Santo. O projeto, que teve início este ano, é uma parceria entre a Universidade Federal de Viçosa (UFV), produtores rurais e uma empresa privada de Goiás.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA CONEXÃO SAFRA

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.