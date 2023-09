Professora do ES abandona cães e eles correm desesperados atrás do carro

Na tarde desta terça-feira (5), a CPI de Maus-Tratos contra os animais, presidida pela deputada estadual Janete de Sá, fez uma diligência em Cocal, em Vila Velha, junto com a Gerência de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Vila Velha, na casa de uma professora, de 66 anos, para verificar a denúncia de que ela tinha abandonado dois cachorros na rua.

De acordo com as apurações da CPI, a mãe de uma esteticista viu quando a professora abriu a porta de um carro e deixou dois cachorros saírem, em Riviera da Barra. Em seguida saiu com o veículo.

A esteticista foi avisada e viu os cachorros correndo desesperados atrás do carro. Imediatamente ela pegou um veículo e saiu dirigindo atrás até alcançar a professora e pressioná-la a pegar os cachorros que havia abandonado.

Ela fez um boletim de ocorrência e entrou em contato com a CPI. A equipe foi à casa da professora, viu que os cachorros estavam lá e questionaram o motivo do abandono.

A professora alegou que eles fugiram sem que ela visse, já que havia mais duas pessoas no carro.

O filho da professora esteve no local, disse que a mãe costuma pegar cachorros na rua mas depois não dá conta de cuidar. A família foi avisada sobre abandono ser crime de maus-tratos e orientada a procurar uma adoção responsável. A gerência de Bem-Estar animal da Prefeitura conseguiu uma castração gratuita para a fêmea que ainda não tinha feito o procedimento e agora vai monitorar o caso.