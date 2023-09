Projeto da EDP realiza a reforma de 30 residências no Espírito Santo

Com o objetivo de contribuir para condições mais dignas de habitação, a EDP, distribuidora de energia do Espírito Santo, reformou 30 residências do bairro Jabaeté, em Vila Velha, impactando positivamente a vida de 120 pessoas. A iniciativa atua sobre os temas moradia e energia, que foram priorizados pelos moradores do bairro, e faz parte do Programa Comunidade IN, realizado pelo Instituto EDP em parceria com o Moradigna.

As reformas tiveram como foco a melhoria da segurança elétrica das casas beneficiadas, assim como a qualidade de vida e bem-estar de seus moradores. Cada uma das casas contou com um diagnóstico local para indicar as demandas mais urgentes e prioritárias de cada família. Além da melhoria na rede elétrica da casa, algumas casas também contaram com reforma do telhado, abertura de janela, instalação de portas, remoção de mofo das paredes e outras ações.

“Ter acesso à moradia digna é um direito social básico. Deste modo, em parceria com a Moradigna, a EDP quer que essas famílias possam viver bem dentro de suas próprias casas. Levar mais segurança elétrica à comunidade e melhorar a qualidade de vida dos moradores, e de suas habitações, tem tudo a ver com a missão da Companhia de contribuir com o desenvolvimento sustentável das comunidades onde estamos inseridos”, afirma o diretor da EDP no Espírito Santo, Fernando Saliba.

O projeto beneficia pessoas de baixa renda. O principal critério para participar da seleção é estar cadastrado no CadÚnico do Governo Federal, mas outros parâmetros foram considerados na priorização das famílias, como a composição familiar com pessoas vulneráveis (crianças, idosos e pessoas com algum tipo de deficiência) e mulheres como chefe de família. O Instituto EDP realizou três reuniões na comunidade para explicar o projeto e os canais para inscrição de pessoas interessadas nas reformas residenciais, tendo, no último encontro, anunciando publicamente as famílias selecionadas e as ações planejadas para cada casa.

O Comunidade IN é um programa de desenvolvimento social elaborado pela EDP, que visa melhorar progressivamente a qualidade de vida das pessoas através de um conjunto de ações que respondem às necessidades de um local. Por meio de projetos desenhados com a comunidade e para a comunidade, o programa amplia seu impacto social no território e aplica os conceitos de acupuntura urbana e cidades inteligentes, com intervenções sustentáveis que possam despertar um processo de transformação e consolidação da comunidade em que se insere dentro de algumas temáticas direcionadoras, como Inclusão Social, Geração de Renda, Educação, Energia, Saúde & Bem-Estar, Sustentabilidade, Cultura e Moradia. O papel da EDP vai desde executor de ações alinhadas com sua estratégia e expertise, até mobilizador de parcerias para iniciativas que exijam o envolvimento de outros com maior propriedade para atuar em temas complexos.