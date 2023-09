Projeto destaca relevância de rota turística de Cachoeiro para o ES

Por meio do Projeto de Lei (PL) 601/2023, o deputado Theodorico Ferraço (PP) quer reconhecer a “Rota Turística Professor Alício Franco” como de relevante interesse turístico e cultural. A estrada fica em Cachoeiro de Itapemirim e interliga Jacu, Furquilha, Pedra da Ema, Burarama, Petrópolis, Alto Petrópolis e Cantagalo.

De acordo com a justificativa da matéria, a região tem importância para o turismo e para a economia, além de belezas naturais. O PL 601/2023 será analisado pelas comissões de Justiça, Turismo e Finanças. Ferraço protocolou pedido para que matéria tramite em regime de urgência.

“A proposição também é uma forma de homenagear o Professor Alício Franco, nascido no distrito de Burarama, um cidadão que deixou o seu nome marcado na história de Cachoeiro de Itapemirim pela sua longa trajetória de relevantes serviços prestados para o povo cachoeirense”, explica Ferraço.

Lei municipal

Em junho, a Câmara de Vereadores de Cachoeiro aprovou iniciativa semelhante ao PL 601/2023, que deu origem à Lei Municipal 8.041/2023.

