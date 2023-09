Qualificar ES oferta 200 vagas em cursos semipresenciais

Estão abertas as inscrições para a 3ª oferta semipresencial do Programa Qualificar ES. Os interessados em se candidatar a uma das 200 vagas ofertadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), podem se inscrever a partir desta quarta-feira (27) até o dia 09 de outubro.

A oferta é para dois cursos de Formação Inicial e Continuada: Básico de Libras e Educação Especial Inclusiva. Cada curso oferta 100 vagas semipresenciais distribuídas em dois turnos – matutino e vespertino. A carga horária de cada curso é de 240 horas, sendo 232 horas de aulas on-line e 8 horas de aulas presenciais.

As aulas presenciais do curso de Educação Especial Inclusiva serão ministradas no Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, localizado no município de Vila Velha, e as aulas presenciais do curso de Básico de Libras serão ministradas no Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (CEEMTI) Liceu Muniz Freire, localizado no município de Cachoeiro de Itapemirim.

Para participar da seleção, é necessário seguir os pré-requisitos do edital: ter diploma de graduação em qualquer área; acesso à internet e ter noções básicas de informática e de navegação na internet.

As inscrições são realizadas no site do Qualificar ES www.qualificar.es.gov.br. O candidato deve preencher a ficha de cadastro e, após, efetuar a inscrição, anexar toda a documentação exigida. Apenas poderá haver uma inscrição por CPF em um único e-mail e em um único curso.

A seleção será mediante ordem de inscrição dos candidatos que atenderem às condições deste Edital até o preenchimento total do número de vagas de cada curso. O resultado será divulgado no dia 17 de outubro.

Dúvidas serão respondidas neste link: https://qualificar.es.gov.br/fale-conosco

Leia o edital AQUI: https://qualificar.es.gov.br/semipresencial-edital-2023

Inscreva-se AQUI: https://inscricao.secti.es.gov.br/