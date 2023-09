Duas pessoas feridas em capotamento na Rodovia do Frade em Cachoeiro

Um veículo, com placa de Vitória, capotou ao tansitar na Rodovia Cachoeiro X Frade, na manhã desta sexta-feira (15). De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu sem o envolvimento de outros veículos.

Quatro pessoas estavam no interior do carro na hora do acidente. Duas precisaram de atendimento médico e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e transferidas para hospitais de Cachoeiro. As demais não sofreram lesões, com lesões estavéis e sem gravidade, sem necessidade de remoção hospitalar.

Mais informações em instantes