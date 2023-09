Renato Aragão perde o direito de usar a marca Didi depois de 60 anos

O humorista Renato Aragão, de 88 anos, perdeu o direito de usar a marca Didi para o lançamento de produtos e serviços, depois de cerca de 60 anos de propriedade.

O jornalista Ricardo Feltrin informou que o humorista, de 88 anos, teria perdido o direito de usar a marca “Didi” para lançamentos de produtos e serviços junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), órgão que cuida dos registros de marcas no Brasil.

Renato Aragão tinha a marca registrada há quase 60 anos e, segundo o jornalista, a marca “Didi” teria sido adquirida pela empresa chinesa Beijing Didi Infinity.

No entanto, a esposa de Renato Aragão, Lília Aragão, desmentiu a informação: “De onde inventaram esse absurdo? É mentira”, respondeu Lílian.

Numa busca feita pela reportagem no site do INPI, aparece que o uso da marca “Didi” em transmissões radiofônicas e transmissões televisivas está de fato registrado para a empresa chinesa. A concessão foi feita em maio de 2022 e vale até maio de 2032.

O direito de uso da marca “Didi” para propaganda e publicidade on-line também consta no site do INPI para empresa chinesa Beijing Didi Infinity. Mas essa concessão é ainda anterior: começou em 2018 e vale até 2028.

