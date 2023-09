Santa Casa apresenta ferramenta de Inovação em Congresso de Hospitais em SP

A Santa Casa de Guaçuí foi um dos quatro hospitais filantrópicos capixabas selecionados para apresentarem resultados de Inovação no Congresso Nacional dos Hospitais Privados (Conahp), que acontece nos dias 18 e 19 de outubro, em São Paulo.

As instituições capixabas que estarão no evento expondo seus trabalhos serão Santa Rita, de Vitória; Hospital Rio Doce, de Linhares e São Marcos, de Nova Venécia.

A Santa Casa de Guaçuí é uma das principais referências de Saúde do Sul do Espírito Santo, atendendo às demandas de toda a região do Caparáo e tem se modernizado por meio de tecnologias cirúrgicas, de atendimento e também de comunicação. Entre janeiro e agosto de 2023, 2.716 pacientes foram internados na unidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Agilidade nos processos

A instituição vai apresentar no congresso o método de Comunicação Interna que agiliza a resolução de demandas de diversas complexidades, reduzindo tempo e custos de praticamente todos os processos hospitalares.

O supervisor hospitalar da Santa Casa de Guaçuí, Denis Vaz, explica que a implantação foi realizada no mês de abril de 2023 e envolve toda a rotina hospitalar, desde a comunicação administrativa, arquivos de exames, acesso e histórico dos pacientes.

“A ferramenta do Huddle diário se mostrou um meio eficaz para resolutividade rápida de problemas internos. Com reuniões diárias, objetivas, de forma presencial, e com participação de 28 setores, o Huddle é realizado por meio de questionário próprio, através de uma plataforma online, preenchido durante a reunião que direciona as demandas internas e dessa forma monitora a sua resolução”, explicou.

Com a ferramenta, o índice de satisfação de comunicação entre os setores após foi de 86%.

“Um exemplo prático é quanto à identificação dos pacientes. Antes da implementação da ferramenta o índice chegou a 16% de pacientes com pulseira de identificação, com a ferramenta Huddle diária foi possível identificar esse problema e hoje o índice está em 100% de pacientes com pulseiras. Hoje o índice de demandas completamente solucionadas ultrapassam os 85%.

Troca de experiências

O supervisor acredita que essa troca de informações juntos dos 500 melhores projetos de inovação em Saúde do País, será revertido para a população do Caparaó.

“Participar de um Congresso a nível nacional e internacional como o CONAHP 2023, representando a saúde de nosso Caparaó capixaba, é uma grande honra para todos nós da Santa Casa de Guaçuí, uma oportunidade de levar um pouco de nossa experiência de sucesso e conhecer novos projetos de sucesso de grandes Hospitais do nosso país. Será uma rica troca de experiências, vivências e realizações junto à alguns dos maiores nomes da saúde do Brasil”, disse.

Segundo o presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Espírito Santo (Fehofes), o Prêmio Luiz Nivaldo da Silva tem estimulado a cultura de melhoria contínua e aplicação de melhores práticas em nossas instituições.

“A seleção dos trabalhos dos nossos hospitais associados para sessão pôster do Congresso Nacional de Hospitais Privados atesta o sucesso deste projeto e nos impulsiona a avançar cada vez mais”, destacou.