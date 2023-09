Santa Casa promove Semana de Segurança do Paciente

Dando continuidade aos treinamentos para oferecer sempre o melhor serviço, a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro deu início à Semana de Segurança do paciente.

Entre os dias 18 e 20 de setembro, o hospital irá promover atividades para reforçar as técnicas, protocolos e cuidados que devem ser tomados para garantir a integridade do paciente durante o período de internação no hospital.

Uma tenda educativa foi montada no pátio da instituição e no local são realizadas atividades de forma divertida para que os funcionários estejam cada vez mais capacitados para desempenharem suas funções assistenciais.

Além disso, haverá abordagens nas enfermarias junto aos acompanhantes para que eles também recebam orientações que auxiliem o trabalho das equipes.

De acordo com a enfermeira do Núcleo de Segurança do Paciente e da Educação Continuada da Enfermagem, Sinara da Cruz Figueredo, a Semana de Segurança do Paciente tem como intuito mobilizar funcionários, acompanhantes e pacientes sobre a segurança no ambiente hospitalar.

Além disso, uma das ideias é também incentivar ações que são muito importantes para garantir a qualidade da assistência à saúde.

“Durante essa semana faremos algumas ações educativas para reforçar tudo o que foi treinado nesse ano. Todas as equipes são essenciais para a segurança do paciente, pois acreditamos que cada um fazendo a sua parte todos ficam seguros”, destacou.