Evento sertanejo promove dez horas de música em Anchieta

Serão dez horas de muita música sertaneja durante a 16ª Moda de Viola ao Pé da Serra que irá acontecer no próximo domingo (17), na comunidade de Alto Joeba, no interior de Anchieta. Duplas, bandas e talentos da região irão dar o tom da viola durante todo o dia.

O evento é tradicional e acontece no campo de futebol da comunidade, onde recebe uma infraestrutura para receber milhares de visitantes. A Moda de Viola ao Pé da Serra reúne amantes da música sertaneja de raiz e durante todo o dia serão comercializados pratos típicos da região.

A festa é organizada pela Associação de Moradores de Alto Joeba com apoio Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Turismo e Gerência de Cultura.

