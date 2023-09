Saúde e Assistência Social se reúnem para discutir doenças transmitidas pela água

Profissionais de Saúde da Prefeitura Municipal de Alegre, se reuniram com a população no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade para discutirem o Programa das doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA).



No encontro, realizado na quinta-feira (14), as pautas discutidas foram o monitoramento de doenças diarreicas e a relevância do controlá-las, assim como a importância de notificar todos os casos que ocorrem na cidade, para um melhor controle desses episódios.

O evento contou com a presença de referências profissionais da Regionalização Sul, Vigilância Epidemiológica, Coordenação da APS, Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Endemias e profissionais do CREAS.

A Secretaria de Saúde de Alegre destaca a importância desse evento para promover a conscientização e educação da comunidade sobre doenças diarreicas, suas causas e medidas preventivas.

Além disso, a reunião permitiu a integração e colaboração de diversos setores da saúde e assistência social, visando uma abordagem mais abrangente e eficaz na proteção da saúde da população local.