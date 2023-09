Três dias de shows e concurso leiteiro na 4ª Expo Roseira em Alegre

O circuito de festas, que serão realizadas em todos os distritos e comunidades de Alegre até o fim do ano, continua no próximo fim de semana, dessa vez com a 4ª Expo Roseira 2023, entre os dias 15 e 17.

A partir de sexta-feira (15) a comunidade recebe as festividades e para garantir a diversão, sem deixar de reforçar a vocação econômica da localidade, além dos shows musicais nos três dias de festa, haverá um concurso leiteiro, com premiação programada para a noite de sábado (16).

A 4ª Expo Roseira 2023 é uma realização da Prefeitura Municipal de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes (Secute) e da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Rural (Seder).

Confira a programação completa da 4ª Expo Roseira 2023