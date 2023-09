Sebrae/ES abre processo seletivo com salário de R$ 4.927,02

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) abriu processo seletivo para o programa de trainee. São 10 vagas com salário de R$ 4.927,02.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de setembro pelo site da GD9 Assessoria em Recursos Humanos. Das dez vagas oferecidas, oito serão por ampla concorrência e duas para pessoas pretas e pardas.

Para concorrer, o candidato precisa ter concluído o Ensino Superior entre dezembro de 2020 e setembro de 2023, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação, e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B. Serão aceitos graduados de diversas áreas de graduação.

Além do salário, o Sebrae/ES oferece assistência médico-hospitalar, plano de previdência privada, seguro de vida em grupo, vale-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-educação.

A seleção será realizada em seis etapas, incluindo análise curricular e documental, avaliação de conhecimentos, avaliação de habilidades e entrevista por competências.

O Sebrae orienta que, antes de realizar a inscrição, o candidato leia atentamente os comunicados do processo seletivo, certificando-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a vaga.

Inscrições: até o dia 30 de setembro no site da GD9 Assessoria em Recursos Humanos

Taxa de inscrição: R$ 70,00. Para obter isenção, confira as regras neste link.

Requisitos:

– Ter se formado entre dezembro de 2020 a setembro de 2023 nos cursos: Administração; Empreendedorismo; Ciência da Computação; Engenharia de Software; Ciência da Informação; Inteligência Artificial; Ciências de Dados; Estatística; Gestão da Informação; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Comunicação Social (Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Marketing); Letras; Pedagogia; Psicologia; Direito; Ciências Sociais (Sociologia e Política); Políticas Públicas; Comércio Exterior; Relações Internacionais; Ciências Agrárias ou Ambientais (Agronomia, Engenharia Ambiental ou Ciências Ambientais) e Engenharias Diversas.

– Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B ativa

Mais informações podem ser acessadas no link https://drive.vbox.com.br/shares/file/p30kpqaUcqt/.

