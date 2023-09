A segunda-feira (11) será com o tempo estável em todo o Espírito Santo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, o sol predomina e não há previsão de chuva no Estado. As temperaturas aumentam em todos as regiões.

Segundo dados do Climatempo, em Cachoeiro de Itapemirim as temperaturas variam entre mínima de 18 °C e máxima de 32 °C.