Seleção Feminina de Cachoeiro estreia com vitória na Taça das Favelas

No último sábado (2), a Seleção Feminina de Futebol de Cachoeiro entrou em campo pela Taça das Favelas Espírito Santo 2023. Com uma equipe focada, o time estreou com vitória de 2 x 1 em cima do time da capital. A Seleção, desde o início da partida, procurou manter o ritmo, trocando passes e diminuindo os espaços das adversárias.

O grande destaque da Seleção de Cachoeiro foi a atacante Katiane Apolinário, que marcou o primeiro gol da equipe e ainda deu a assistência para o segundo gol, marcado pela camisa 10, Jamile, que selou a Vitória.

Aos 28 anos, Katiane Apolinário é moradora do distrito de Pacotuba e diz que apaixonou pelo futebol aos 10 anos de idade quando começou a jogar bola com outras crianças da rua. Tendo a Marta como a sua maior referência no futebol, ela incentiva outras meninas a conhecerem o mundo esportivo.