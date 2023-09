Seleção feminina estreia na Taça das Favelas neste sábado (2)

Chegou a vez da Seleção feminina de Cachoeiro de Itapemirim brilhar na Taça das Favelas ES, sob o comando do treinador Pablo Miller e supervisão de Dilceia Máximo. A estreia acontece neste sábado (2), em Vitória.

A Competição é um projeto que já levou meninas e meninos da cidade de Cachoeiro que representam o município nesta competição de imensa relevância para oportunizar atletas que sonham com mais qualidade de vida e crescer no mundo do futebol.

Sob a coordenação do ex-jogador do Flamengo Tinteiro e do Marcão, a atmosfera da Taça das Favelas trouxe grande oportunidade para atletas disciplinados mostrarem o talento com o futebol. Aos 74 anos, Tinteiro segue com foco e repassando a sua grande experiência para meninos e meninas aproveitarem as oportunidades no esporte.

Entenda a importância:

A Taça das Favelas é o maior campeonato de futebol entre favelas do mundo. Criada e realizada pela CUFA e produzida pela InFavela, a Taça foi disputada pela primeira vez no Rio de Janeiro, há 8 anos, e depois se expandiu por vários estados ao longo desse período.

Tendo o seu ápice no dia 1º de junho com as finais da Taça das Favelas São Paulo, onde aproximadamente 40 mil pessoas assistiram aos jogos no Pacaembu, que tiveram transmissão ao vivo em TV aberta.