Semana com diversas ações para comemorar Dia da Árvore em Anchieta

Para comemorar o Dia da Árvore nesta semana, celebrado no próximo dia 21, a Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, vai realizar de 19 a 22 de setembro diversas ações. Plantio de mudas, mobilização sobre coleta seletiva e troca de lixo reciclável por mudas de árvores nativas fazem parte da programação. A iniciativa tem apoio da Samarco, Associação de Moradores de Guanabara e Unipran.

Nesta terça-feira (19), haverá mobilização porta a porta sobre a importância da coleta seletiva no bairro Guanabara. Já na quarta (20), acontece uma oficina na escola municipal Amarílis Fernandes Garcia. Os alunos da instituição serão abordados sobre a importância das árvores para o planeta.

Na quinta, Dia da Árvore (21/09), a partir das 8h30 acontece o plantio de mudas de árvores nativas com alunos da escola da comunidade de São Mateus, no interior do município.

E para incentivar a reciclagem, por meio da coleta seletiva, será realizado na sexta (22), a partir das 9h uma ação de troca de lixo reciclável por mudas de árvores. A iniciativa acontece no bairro Guanabara. No mesmo horário serão plantadas mudas de árvores em algumas ruas do bairro.

Conforme a secretária de Meio Ambiente, Jéssica Martins, a ideia de envolver os moradores das comunidades na ação é desenvolver a consciência da preservação ambiental. “Nossa intenção é despertar na comunidade a consciência de que a preservação do meio ambiente é essencial para a nossa sobrevivência”, disse.

Confira a programação:

Dia 19 | Terça-feira

08h30- Mobilização sobre coleta seletiva no bairro Guanabara

Dia 20 | Quarta-feira

13h- Oficina sobre a importância das árvores para o planeta na Escola Amarílis Fernandes Garcia

Dias 21| Quinta-feira

8h30- Plantio de árvores na comunidade de São Mateus, com alunos da escola local

Dia 22 | Sábado

9h- Plantio de árvores em ruas do bairro Guanabara

09h- Ação de troca de lixo reciclável por mudas de árvores nativas (o material reciclável deve estar limpo. Exemplo de materiais que podem ser trocados: lata de alumínio, garrafa PET, caixa de leite, papelão, embalagens plásticas, etc.