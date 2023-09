Senador Marcos Do Val deixa o Podemos

O senador capixaba Marcos Do Val agora é do PSDB. O parlamentar, que estava filiado ao Podemos, desde 2019, anunciou, nesta quinta-feira (21), a ida para a sigla.

“Em comum acordo com o Podemos e a anuência da presidente nacional da legenda, deputada Renata Abreu, o senador Marcos do Val aceitou o convite para passar a compor a bancada do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) no Senado Federal. Com essa nova composição, ele passará a liderar o novo e maior bloco parlamentar da oposição a ser formado entre os dois partidos, que contará com nove senadores”, disse o parlamentar por meio de nota.

O texto ainda explica que “o convite foi recebido pelo senador Marcos do Val como uma consequência do seu trabalho no Senado na oposição ao atual governo federal, da sua colaboração nas investigações dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e do apoio expressivo de 41 senadores contra as decisões monocráticas e inconstitucionais do Ministro Alexandre de Moraes a qual o senador vem travando”.