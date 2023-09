Servidores de Cachoeiro participam de intensivo sobre ginástica laboral

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro realizou, na última sexta-feira (1), um aulão de ginástica laboral para servidores municipais em alusão ao Dia do Profissional de Educação Física.

A ação foi realizada no Centro de Manutenção Urbana (CMU), situado no bairro São Geraldo. Também participaram servidores das Secretarias de Obras (Semo) e Manutenção e Serviços (Semmat).

Ministrada por professores e estagiários da Semesp, a aula consistiu em aplicação de técnicas que envolvem alongamento de membros superiores e inferiores, trabalhando a percepção corporal, reeducação de postura e compensação muscular.

A ginástica laboral apresenta baixa intensidade e tem como objetivo melhorar a saúde dos trabalhadores, com benefícios como: redução da sensação de fadiga e esgotamento ao fim do dia, melhora no sistema cardíaco, respiratório e esquelético, aumentar a atenção e a concentração; entre outros.

“Foi uma importante homenagem aos nossos valorosos profissionais de Educação Física e uma demonstração do nosso compromisso com o bem-estar dos servidores municipais. A prática da ginástica laboral não só melhora a saúde física, mas também contribui para um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo”, destaca Ramon Silveira.