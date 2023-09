Setembro Amarelo: falar sobre suicídio pode evitá-lo

Setembro é o mês nacionalmente dedicado à conscientização sobre a prevenção ao suicídio, com a campanha conhecida como Setembro Amarelo e falar sobre o suicídio pode evitá-lo. Nesse contexto, a Unimed Sul Capixaba está desempenhando o seu papel, desenvolvendo ações dentro da campanha Saúde em Dia.

O objetivo é levantar a pauta e contribuir para a busca de informações que podem salvar vidas, especialmente aquelas afetadas por processos de depressão ou que têm casos na família.

O suicídio é uma realidade preocupante em escala global, e o Brasil não está imune. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 14 mil pessoas tiram suas próprias vidas a cada ano no País, um número que exige atenção.

“Muitos dos óbitos estão relacionados às doenças mentais e psíquicas não diagnosticadas. Ou seja, grande parte dessas tragédias poderiam ser evitadas se houvesse tratamento médico psiquiátrico e uma discussão mais aberta e franca sobre o tema”, avalia o psiquiatra da Unimed Sul Capixaba, Luiz Carlos Sardenberg.

Segundo ele, os principais sinais de que alguém está em risco de suicídio são tristeza permanente e pensamentos de desesperança, afastamento ou isolamento das pessoas mais próximas, lentificação motora ou irritação excessiva, e falas e pensamentos sobre morte.

O especialista aponta que, além do tratamento com médico da área, com possibilidade de terapia medicamentosa e também tratamento com psicólogo, pessoas que apresentam risco relativo para o suicício devem procurar estar em lugares e com pessoas que tragam acolhimento e buscar informações e ajuda junto a equipes de saúde.

A Unimed Sul Capixaba tem usado seus canais de informação para abraçar a causa e, internamente, a empresa promove uma cultura de cuidado com a saúde mental entre seus colaboradores, com propostas que oferecem atendimento, como o Núcleo de Assistência Integrada aos Colaboradores (Naice).

Apesar de idealizado há mais tempo, esse projeto ganhou força no início da pandemia de Covid-19, diante da demanda de oferecer suporte emocional e acolhimento aos funcionários da empresa. O objetivo principal é prevenir e tratar questões emocionais existentes, garantindo um ambiente de trabalho mais saudável.